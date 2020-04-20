بالصور.. محافظ المنوفية يتفقد حديقة الطفل والياسمين بشبين الكوم

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

أجرى محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة إجراءات غلق كافة الحدائق والمتنزهات والمحال العامة والتجارية، تزامنًا مع أعياد الربيع وشم النسيم، كإجراء احترازي في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ محمد موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والتصدي لأي مظاهر للاحتفالات.

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تفقد المحافظ حديقة الطفل وحديقة الياسمين بمدينة شبين الكوم، للتأكد من الغلق التام وعدم توافد المواطنين إليها، وأكد على استمرار الغلق الكامل لجميع الحدائق والمتنزهات العامة، بمختلف مراكز المحافظة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشارع خلال فترة الاحتفال ومنع أى تجمعات أو إقامة أي احتفالات أو فعاليات من شأنها تجمع وإختلاط المواطنين، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وتابعت الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة منذ الصباح غلق الحدائق والمتنزهات والمحال العامة، وكذا استمرار تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية في تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لمنع نقل العدوى بين المواطنين. ​