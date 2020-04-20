بالصور.. محافظ بني سويف يتفقد إجراءات منع التجمعات والاحتفالات بشم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الإثنين، عددًا من الحدائق والمتنزهات العامة وكورنيش النيل ومواقف السيارات والشوارع الرئيسية للاطمئنان على تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء، والإجراءات التي جرى تنفيذها بشأن منع كافة صور تجمع المواطنين في الأماكن العامة، تزامنًا مع أعياد شم النسيم، ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

أشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية من خلال التمركزات الأمنية المنتشرة بطول منطقة الكورنيش، وكذا مداخل ومخارج الميادين والشوارع الرئيسية، مثنيًا على استجابة والتزام المواطنين بالقرارات والإجراءات الاحترازية المنفذة.