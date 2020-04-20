وفاة 4 أطفال ووالدتهم بانفجار قنبلة قديمة في مدينة المفرق الأردنية

توفي 4 أطفال ووالدتهم، اليوم الاثنين، إثر انفجار قنبلة قديمة بحي الفدين بمدينة المفرق الأردنية، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية "بترا" وفقا لموقع روسيا اليوم.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق اليوم الاثنين حول وقوع انفجار في أحد

الأحياء بمدينة المفرق.

وأضاف أن كوادر المديرية تحركت على الفور إلى المكان، وتبين وقوع انفجار لقنبلة يدوية ما أدى إلى وفاة أربعة أطفال وأمهم، فيما تقوم فرق مختصصة الآن بالكشف على الموقع، وفتح تحقيق بالحادثة.

Advertisements

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن

مصدر أمني في وقت سابق تأكيده أن "الانفجار وقع داخل طابق أرضي لمبنى سكني، في الوسط التجاري لمدينة المفرق، ما نتج عنه وفاة 4 أشخاص على الأقل".

وأشار إلى أن "هناك العديد من الإصابات بعضها بحالة خطيرة"، مرجحا ارتفاع عدد الوفيات.

وقال مصدر ثان إن "الانفجار ناتج عن قنبلة قديمة كانت من بين خردوات تم جمعها من قبل بعض الأشخاص قبل أن تنفجر".