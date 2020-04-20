الخارجية الصينية تعلق على رواية لعالم فرنسي عن الفيروس التاجي

ردا على عالم فرنسي ذكر أن فيروس كورونا المستجد ليس من أصل طبيعي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، عدم وجود دليل على أن هذا الفيروس تم تخليقه في المختبر.

وكان عالم الفيروسات الفرنسي، لوك مونتانييه، الحائز جائزة نوبل للطب لاكتشافه فيروس نقص المناعة المكتسبة في عام 2008، قد رأى في وقت سابق أن فيروس" كوفيد -19"، ليس له أصل طبيعي، وقد تم تطويره في

المختبر.

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وافترض مونتانييه أن علماء الأحياء الجزيئية هم من قام بهذا العمل، وربما كان هدفهم من ذلك إنتاج لقاح ضد الإيدز.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، نفى هذه الرواية جملة وتفصيلا، وقال بهذا الشأن: "لقد ذكرنا مرارا وتكرارا أن هذه مسألة علمية، يجب أن يدرسها الأطباء والعلماء، ويجب عدم تسييسها.

في الوقت الحالي، تعتقد منظمة الصحة العالمية والغالبية العظمى من الخبراء أنه لا يوجد أي دليل على أن الفيروس التاجي الجديد قد أنتج في المختبر".

الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام تداولت، منذ ظهور الفيروس التاجي الجديد (كورونا) في مدينة ووهان الصينية نهاية ديسمبر من العام الماضي، مرارا روايات عن إمكانية أن يكون الفيروس الجديد قد "تسرب" من مختبر معهد الفيروسات المحلي بتلك المدينة.

بالمقابل، أصدر المعهد ذاته في يناير خطابا مفتوحا، وصف فيه هذه الافتراضات بالشائعات الكاذبة، مؤكدا أن ضمير العاملين في المعهد نقي تماما.