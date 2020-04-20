الصحة العالمية تدعو مجموعة العشرين لمزيد من التعاون في ظل أزمة كورونا

دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، دول مجموعة العشرين إلى إزالة الحواجز التجارية والتعاون لزيادة إنتاج وتوزيع السلع الأساسية، في ظل تفشي فيروس كورونا.

كما دعا مدير المنظمة مجموعة العشرين (G20) إلى محاربة

تفشي الفيروس بحزم بالاعتماد على ما تتوفر لديها من معطيات علمية ومعلومات عن هذا الوباء، ومواصلة دعم الإجراءات الدولية لمكافحة هذا الفيروس.

وأكد أدهانوم على صفحته في

"تويتر" على ضرورة "التعاون بهدف الزيادة في إنتاج المواد الضرورية وضمان توزيعها العادل وإزالة الحواجز في المجال التجاري".

هذا وقد بحث وزراء الصحة لدول "G20"، خلال اجتماع افتراضي، مساء أمس الأحد، سبل رفع فعالية الأنظمة الصحية، وأكدوا استعدادهم لاتخاذ إجراءات إضافية لكبح انتشار فيروس كورونا.