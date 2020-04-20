البرهان يؤكد وحدة وتماسك المنظومة الأمنية بالسودان

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، وحدة وتماسك المنظومة الأمنية بمكوناتها وبقائها على عهدها مع الشعب السودانى فى حماية التغيير ومكتسبات الثورة والزود عن الوطن والمحافظة على وحدته، وفقًا لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.

وقال البرهان، لدى مخاطبته فى لقاء تنويريا بالقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم، إن السودان يمر بمرحلة دقيقة تتطلب العمل لمجابهة الضائقة الإقتصادية والمعيشية والظروف الصحية من أجل تخفيف المعاناة على المواطنين.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، فى بيان مساء اليوم الأحد، أن اللقاء حضره النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو، وأعضاء مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا، والفريق مهندس ابراهيم جابر، إلى جانبه رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وقيادات منظومة الصناعات الدفاعية، وقوات الشرطة، وجهاز المخابرات العامة، والقادة برتبة الفريق لكافة القوات النظامية.