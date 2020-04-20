وزير الخارجية اليمني يطالب بإيقاف عمل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة

طالب وزير الخارجية اليمنى محمد الحضرمى، بإيقاف عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، حتى يتم نقل مقرها إلى منطقة محايدة ، ومحاسبة منفذى عملية قنص أودت بحياة أحد ضباطها فى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد الحضرمى ، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية ، أن ما ارتكبته مليشيات الحوثى فى حق ضابط يؤدى واجبه الوطنى فى إطار عمل بعثة الأمم المتحدة فى الحديدة، ما هو إلا إثبات بأن هذه المليشيات لا عهد لها ،

وأن اتفاق الحديدة أصبح غير قابل للتنفيذ.

واعتبر الحضرمى أن "اتفاق ستوكهولم" ، الذى وقِّع قبل أكثر من عام بشأن مدينة الحديدة ، أصبح غير قابل للتنفيذ.

وكان رئيس الفريق الحكومى لتنفيذ اتفاق الحديدة محمد عيظة قد أعلن وفاة الضابط فى فريقه محمد الصليحى الجمعة الماضية متأثراً بإصابته برصاص الحوثيين فى 11 مارس الماضي.