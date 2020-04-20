إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية منذ أسابيع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 أبريل 2020 04:16 مساءً - توفي 399 شخصاً خلال الساعة الأربع والعشرين الماضية في إسبانيا، مقابل 410 وفيات في اليوم السابق

وهذه هي أدنى حصيلة وفيات يومية في البلاد منذ أسابيع، كما أعلنت وزارة الصحة الاثنين.

وبلغ عدد الإصابات حتى الآن 200210 حالات في البلاد التي تلي إيطاليا و أميركا من حيث عدد الضحايا، في حين بلغ عدد من شفوا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد 80587.

وفيما يلي أبرز تطورات فيروس كورونا عربيا ودوليا:

– ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيران إلى 83505، والوفيات إلى 5209 حالة.

– وزارة الصحة الكويتية تسجل 80 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1995، فيما وصل عدد المتعافين إلى 367، بعد تسجيل 62 حالة جديدة.

– وزارة الصحة الفلسطينية تعلن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 329 في جميع المحافظات و120 في مدينة القدس.

– روسيا تسجل 4268 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

– بكين تنتقد مطالب أستراليا بالتحقيق بشأن ملابسات ظهور فيروس كورونا في الصين.

– وزارة الصحة العمانية: تسجيل 5 حالات شفاء و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

Advertisements

– وزارة الصحة السودانية: ارتفاع عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا إلى 12 بعد تسجيل حالتين جديدتين.

– وزارة الصحة السودانية: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 92.

– منظمة أطباء بلا حدود تقول إن موظف إغاثة توفي في نيجيريا بعد إصابته بكورونا.

– ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 173 وعدد المصابين إلى 13654.

– ألمانيا تسجل 110 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4404، أما الإصابات الجديدة فقد بلغت 1775 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 141672.

– النرويج تعيد فتح دور الحضانة بعد شهر من الإغلاق.

– روسيا تسجل 4268 إصابة جديدة بفيروس كورونا