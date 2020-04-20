ابتداء من اليوم.. دروس التعليم عن بعد تشمل التعليم الأولي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن دروس التعليم عن بعد ستشمل حصص التعليم الأولي.

وقالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، أصدرته اليوم الاثنين، إنه قد تم الشروع ابتداء من اليوم، وبشكل يومي، في بث حصص مصورة، تهم التعليم الأولي، على القناة التلفزية الرابعة “الثقافية” تحت اسم “أطفالنا” وذلك من الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية زوالا.

وحسب الوزارة، فإن الحصص يساهم في تنشيطها متخصصون في التعليم الأولي، على شكل فقرات تربوية، وترفيهية من شأنها ضمان الاستمرارية البيداغوجية لدى هذه الفئة من الأطفال، وكذا الترويح عنهم في ظل الحجر الصحي.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، كانت قد قررت توقيف الدراسة الحضورية، منذ 16 من شهر مارس الماضي، ضمن التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، والانتقالإلى التعليم عن بعد، بالاعتماد على الأقسام الافتراضية، والبرامج التلفزية.