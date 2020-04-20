وزان.. العثور على جثة أستاذة معلقة في شجرة في جماعة زومي

وضعت شابة في عقدها الثاني، أمس الأحد، في وزان، حدا لحياتها شنقا في إحدى الأشجار القريبة من منزلها الموجود في جماعة زومي، في ظروف وصفها مقربون منها بالغامضة.

وتشير المعطيات، المتوفرة لـ”اليوم 24″، إلى أن الشابة “ف.ه”، البالغة من العمر 27 سنة، حديثة الزواج، وتشتغل أستاذة في السلك الابتدائي في مجموعة مدارس للامريم، عُثر عليها معلقة بواسطة حبل ملفوف حول عنقها في إحدى الأشجار المجاورة لمنزلها.

وأكدت المعطيات ذاتها، وفق مقربين من الهالكة، أن الأخيرة لم تكن تعاني اضطرابات نفسية، وكان مشهود لها بحسن سلوكها، ومعاملتها الطيبة مع تلاميذها.

وقدمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان تعازيها لأسرة الهالكة.

وقالت المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بوزان وكافة الموظفين العاملين بالمديرية، بأحر التعازي، وأصدق المواساة لعائلة الفقيدة، متمنين لهم الصبر، والسلوان في مصابهم الجلل”.