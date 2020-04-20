الأردن: مقتل أربعة أطفال ووالدتهم بانفجار "قنبلة قديمة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي أربعة أطفال ووالدتهم، حتفهم، اليوم الإثنين، في انفجار قنبلة يدوية في محافظة المفرق شمال الأردن، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان إن "بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة المفرق (70 كلم شمال عمان) اليوم، حول وقوع انفجار في أحد الأحياء في مدينة المفرق، حيث تم على الفور التحرك للمكان، وتبين وقوع انفجار لقنبلة يدوية".
وذكر أنه "نتج عن الحادثة وفاة أربعة أطفال وأمهم"، مشيرا إلى أن "فرقا متخصصة تقوم الآن بالكشف على الموقع وفتح تحقيق في الحادثة" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتقع محافظة المفرق بالقرب من الحدود الأردنية السورية.
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