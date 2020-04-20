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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس انتقالي الضالع يتفقد الجرحى في مستشفى النصر العام والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
تفقد العميد عبدالله مهدي سعيد، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع، جرحى القوات المسلحة الجنوبية، الذين يتلقون العلاج في مستشفى النصر العام.
واطمأن رئيس انتقالي الضالع على أحوال الجرحى الصحية، معبرا عن اعتزازة وافتخارة بالتضحيات الجسام الذي يجترحوها أبطال القوات الجنوبية المسلحة دفاعاً عن الدين والعرض والأرض في جميع جبهات وميادين العزة والشرف ضد المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.
وأشاد العميد مهدي بالبطولات التي يحققها أبطال القوات الجنوبية من انتصارات متلاحقة في كافة جبهات القتال شمال الضالع مباركا للشعب الجنوبي تلك الانتصارات العظيمة على المليشيات الحوثية الغازية.
من جانبهم عبر الجرحى عن امتنانهم وتقديرهم للزيارة وتفقد أحوالهم، مؤكدين استعدادهم العودة إلى الجبهات بعد تماثلهم للشفاء لمواجهة والتصدي للقوات الغازية على الضالع والجنوب.
رافق رئيس انتقالي الضالع في هذه الزيارة كل من العميد حسن لعرج والعميد سيف شائف حسين
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