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شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 429 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يتخطى 16 ألفا والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
صورة أرشيفية
سجلت بريطانيا، اليوم الاثنين، 429 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الضحايا إلى 16,060، وبحسب "انفوجرام" المعنى برصد وتتبع حالات الإصابة حول العالم، جاءت المملكة المتحدة فى المركز السادس. وأمس قالت جينى هاريس نائبة كبير المسئولين الطبيين فى إنجلترا إن من السابق لأوانه القول إن بريطانيا بلغت ذروة تفشى فيروس كورونا لكن هناك مؤشرات على تحسن الوضع.
وأضافت هاريس للصحفيين "من غير الصائب القول إننا تجاوزنا الذروة لكني أعتقد أن الأمور تسير فيما يبدو في الاتجاه الصحيح"، وقالت إنه يتعين على الناس عدم القفز إلى استنتاجات إيجابية استنادا إلى حصيلة وفيات اليوم الأحد التي أظهرت أقل زيادة في نحو أسبوعين.
وأشارت هاريس إلى أن الأرقام التي تعلن في يومي عطلة نهاية الأسبوع عادة ما تظهر انخفاضا في الوفيات.
من جانب آخر شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة إلغاء التجمعات الدينية والاجتماعية خلال شهر رمضان.
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