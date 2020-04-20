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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أكثر من 600 شخص من أفراد الحاملة الأمريكية "روزفلت" بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل
الإثنين 20 أبريل 2020
صورة أرشيفية
أصيب 672 فردا من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "ثيودور روزفلت"، بفيروس "كورونا"، حيث كانت نتائج فحوصهم إيجابية، وبحسب تصريحات للأدميرال جون مينوني، فإن 2.5 % من البحارة الذين كانت نتائج فحوصهم سلبية في الاختبار الأول، جاءت نتائجهم إيجابية في الفحص الثاني.
وأضاف مينوني أن 3910 أفراد من الطاقم كانت نتائج فحوصهم سلبية وتم إرسال نحو 4000 بحار إلى الشاطئ في الحجر الصحي.
وحتى 13 أبريل/نيسان، كان هناك 585 فردا مصابا بالفيروس التاجي بالفريق، وحالة وفاة واحدة من طاقم حاملة الطائرات "تيودور روزفلت"، بحسب ما نقل موقع Kuam News نقلا عن البحرية الأمريكية. وتوجد حاملة الطائرات حاليا في قاعدة غوام العسكرية، ولا تزال تعمل على الرغم من اكتشاف حالات إصابة بالفيروس التاجي على متنها.
وتمت إقالة القبطان بريت كروزير من منصبه، في وقت سابق، بعد توجيهه رسالة القيادة في وسائل الإعلام، مطالبا فيها باتخاذ إجراءات للحد من تفشي فيروس كورونا على متن السفينة وإجلاء 4 آلاف شخص.
وأمرت البحرية الأمريكية، في وقت سابق، بإجلاء آلاف البحارة من حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية "روزفلت"، عقب تحذير قبطانها من أن تفشي فيروس كورونا المستجد على متنها يهدد حياة الطاقم.
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