شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هونج كونج تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 ساعات - 1:41 مساءً, 20 أبريل 2020 م المناطق - وكالات أعلنت وزارة الصحة في هونج كونج اليوم ، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تجنب السفر غير الضروري خارج هونج كونج.

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