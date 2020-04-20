شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد إغلاق مطار الخرطوم حتى 20 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت سلطة الطيران المدني السودانية اليوم قراراً يقضي بتمديد إغلاق المطارات السودانية أمام حركة الطيران للرحلات الدولية و الداخلية حتى يوم 20 مايو المقبل، و ذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تبنتها الدولة بإعلان الحظر الشامل في البلاد لثلاثة أسابيع.

واستثنت السلطة من قرار الإغلاق كلاً من رحلات البضائع المجدولة والإضافية، والمساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني، والشركات العاملة في حقول البترول، ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب.