شكرا لقرائتكم خبر عن قصص محرفة.. الأمير هاري وزوجته يقاطعان أكبر الصحف البريطانية والان نبدء بالتفاصيل

قال محامو الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، وزوجته ميجان، دوقة ساسكس، اليوم الإثنين، إن الزوجين يخططان لإنهاء كل تعاملهما الإعلامي مع أكبر الصحف الشعبية البريطانية.

ونقلت صحيفة "ذا جارديان" عن خطاب لمحاميي الزوجين، يتهمون فيه الصحف الشعبية، ومن بينها "ذا صن" و"ديلي ميل" الشهيرتين، بنشر قصص "محرفة أو زائفة أو مزعجة إلى درجة كبيرة جدا ".

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وكان محامو هاري (35 عاما) وميجان (38 عاما)، حذروا وسائل الإعلام البريطانية في يناير الماضي من مضايقة الزوجين بعد إعلانهما عن خططهما بشأن "التخلي" عن الواجبات الملكية.

وتقاضي ميجان أسوشيتد نيوزبيبرز التي تصدر صحيفة ميل أون صنداي الشعبية وتتهمها بانتهاك خصوصيتها بعدما نشرت رسالة أرسلتها إلى والدها توماس ماركل، مما أدى لحدوث خلاف بينهما.

وكان هاري وميجان، اللذان تزوجا في حفل زفاف ملكي أسطوري في مايو من عام 2018، أعلنا في يناير الماضي أنهما يعتزمان "التخلي" عن واجباتهما الملكية وبدء حياة خاصة أكثر استقلالية في كندا بدءا من الربيع.