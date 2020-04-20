القبض على مسؤول التنسيق بين 'الدواعش' وذويهم في الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن إلقاء القبض على مسؤول التنسيق بين عناصر تنظيم "داعش" وذويهم في محافظة الانبار. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة ٣٩ وعلى ضوء معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على احد الارهابيين في منطقة البوفراج في جزيرة الرمادي بالانبار".



وأضافت أن "المعتقل مسؤول التنسيق ما بين عوائل عصابات داعش الارهابية المتواجدين في مخيمات النازحين بالانبار وابنائهم من الدواعش الفارين خارج العراق، ومن المطلوبين للقصاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة ٤ ارهاب".



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