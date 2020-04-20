النفط الخام الأمريكي ينخفض بشكل غير مسبوق بـ 40%

شهدت العقود الآجلة للنفط، اليوم الاثنين، خسائر كبيرة حيث هبط الخام الأمريكي بنسبة 40% في انخفاض غير مسبوق خلال يوم واحد.
وهبط سعر برميل النفط الأمريكي من مزيج "WTI" إلى مستوى 11.31 دولار، في انخفاض بنحو 40% يعتبر الأكبر منذ العام 1998.
بينما شهد النفط من مزيج "Brent" الأوروبي هبوطا بنسبة 6.1% وانخفض إلى مستوى 26.38 دولار مقابل برميل واحد.
ويعود هبوط النفط إلى تراجع الطلب العالمي جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، تزامنا مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.
بينما شهد النفط من مزيج "Brent" الأوروبي هبوطا بنسبة 6.1% وانخفض إلى مستوى 26.38 دولار مقابل برميل واحد.
ويعود هبوط النفط إلى تراجع الطلب العالمي جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، تزامنا مع ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.
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