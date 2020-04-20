النفط الخام الأمريكي ينخفض بشكل غير مسبوق بـ 40%

وهبط سعر برميل النفط الأمريكي من مزيج "WTI" إلى مستوى 11.31 دولار، في انخفاض بنحو 40% يعتبر الأكبر منذ العام 1998.

بينما شهد النفط من مزيج "Brent" الأوروبي هبوطا بنسبة 6.1% وانخفض إلى مستوى 26.38 دولار مقابل برميل واحد.

