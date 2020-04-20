سويسرا تعلن عن قرب طرح لقاح ضد كورونا

أعلن رئيس قسم علم المناعة في مستشفى برن الجامعي في سويسرا، عن قرب طرح لقاح ضد فيروس كورونا وقال باخمان وهو أستاذ علم المناعة في جامعة برن بسويسرا وجامعة أكسفورد إنه "تبعاً لخطة العمل، سيطرح اللقاح في سويسرا بين شهري تشرين الأول وكانون الأول 2020، وسيطرح عالميا بداية من العام المقبل، وذلك تبعاً للقدرة على الإنتاج، ولمدى سماح الإدارات المحلية للدول باستقبال هذا اللقاح".



وأضاف أنه "سيتم إنتاج اللقاح في شركات أدوية سويسرية، وستجري الأبحاث بالتعاون بين عدد من الدول ومراكز الأبحاث، إضافة لمنظمة الصحة العالمية".



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