صحة الكرخ تعلن تشكيل 100 فرقة طبية لإجراء فحوصات المسح الوبائي للمواطنين

أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب الحجامي، الاثنين، عن تشكيل 100 فرقة طبية في جانب الكرخ لاجراء فحوصات المسح الوبائي للمواطنين. وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، بعد وصوله إلى المحمودية، إنه "تم تشكيل 100 فرقة طبية وصحية في جانب الكرخ لاجراء فحوصات المسح الوبائي للمواطنين". وأضاف أن "الفحوصات جاءت للوقاية من فيروس كورونا".





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