مصدر يكشف عن كسر في السدة الفاصلة بين نهري العز الفرات في البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، الاثنين، عن حصول كسر في السدة الفاصلة بين نهر العز ونهر الفرات في البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، "حصلت كسرة في السدة الفاصلة بين نهر العز ونهر الفرات بطول 50م من اصل 50كم".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "لاتوجد اي محاصيل زراعية او خطر على السكان فقط أعمده الضغط العالي المغذية لقضاء القرنة بالمدينة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "لاتوجد اي محاصيل زراعية او خطر على السكان فقط أعمده الضغط العالي المغذية لقضاء القرنة بالمدينة".
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