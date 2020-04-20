انت الان تتابع بوتين: ذروة انتشار فيروس كورونا في روسيا لم تأت بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن روسيا تمكنت من الحد من أزمة فيروس كورونا لكن ذروة انتشار المرض لم تأت بعد.
وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في روسيا 47 ألف حالة اليوم الاثنين بينما بلغ عدد الوفيات الكلي 405.
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