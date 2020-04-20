- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 6 وفيات و 1122 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 1122 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات الاجمالي للحالات النشطة إلى 10484 حالة، 27% لسعوديين، و 72% لغير السعوديين، فيما تراوحت الأعمار ما بين شهر إلى 96 عامًا.
وبلغ إجمالي الحالات النشطة 8891 حالة، معظمها حالات مستقرة، بينها 88 حالة حرجة تتلقى الرعاية المركزة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، في الإيجاز اليومي لمستجدات كورونا، إن الوزارة سجلت 6 وفيات جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 103 حالات.
وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 92 حالة شفاء رفعت بذلك عدد المتعافين من المرض إلى 1490 حالة شفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسجل 6 وفيات و 1122 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.