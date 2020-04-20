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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا توضح سبب إستدعاء السفير الصيني وبكين تنفي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه استدعى السفير الصيني في فرنسا بسبب "الإساءة إلى سمعة" العاملين في دور رعاية المسنين في البلاد على موقع السفارة، في إطار أزمة جائحة كورونا.
وذكر لودريان في حديث لصحيفة "لوموند": "لا يمكنني أن أقبل بالإساءة إلى العاملين في دور رعاية المسنين من أي كان بمن فيهم السفارة الصينية. وأبلغت ذلك".
وأضاف: "نريد أن نُحترم كما ترغب الصين في أن تُحترم. لدينا علاقات تقوم على الحوار والتعاون تسمح لنا بأن نقول ما نفكر فيه".
وفي 14 أبريل/نيسان الجاري، استدعى لودريان السفير الصيني لو شاي لإبلاغه بـ"رفضه" التصريحات "غير المنسجمة مع ماهية العلاقة الثنائية" بين فرنسا والصين، بحسب الخارجية الفرنسية.
واتهم مقال مطول نشر، في 12 أبريل/نيسان على موقع السفارة الصينية في فرنسا، العاملين في دور رعاية المسنين بـ"التخلي عن مهامهم بين ليلة وضحاها وترك المسنين يموتون من الجوع أو المرض".
غير أن بكين أشارت من جانبها إلى "سوء فهم"، ونفت أي "تعليق سلبي على الطريقة التي تعالج بها فرنسا تفشي الوباء".
ووسط سيل الانتقادات، أوضحت السفارة الصينية أنها كانت في الواقع تستهدف إسبانيا، حيث عثر الجيش في نهاية مارس/آذار على أشخاص متوفين في دور لرعاية المسنين.
وبحسب الوزير الفرنسي، فقد سمح رد فعل بكين بـ"إزالة أي سوء فهم مع التشديد على ضرورة العمل معا ضمن تعددية جديدة".
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