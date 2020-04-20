"جبل طارق" لم تسجل إصابات بكورونا خلال الـ72 ساعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت منطقة جبل طارق، في وقت متأخر الأحد، إنها لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ72 ساعة، وفقا للعين.



وأوضحت حكومة المنطقة أنه تم تسجيل آخر زيادة في أعداد الحالات، الخميس، عندما بلغ الإجمالي 132 إصابة؛ من بينها 120 حالة شفاء، دون تسجيل حالات وفاة حتى الآن.

Advertisements

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير الصحة بالمنطقة جون كورتيس، مطالبته المواطنين بتوخي الحذر على الرغم من هذه الأنباء الجيدة.

وقال: "من فضلكم لا تفقدوا تركيزكم أو عزيمتكم. سوف نتغلب عليه ونفتح أبوابنا ونختلط معاً ونضحك ونمزح ونضع كل ذلك وراء ظهورنا".

وأضاف: "ولكن في الوقت الحالي أنا أطالبكم بالبقاء في المنزل، ابقوا آمنين وساعدونا في مكافحة هذا الفيروس حالياً".

تقول الحكومة إنها أجرت 1900 اختبار في المنطقة، التي يبلغ تعداد سكانها 33 ألف نسمة. وهذا يعني أن نحو 5% من تعداد السكان خضعوا للاختبار، وهو رقم كبير مقارنة بالدول الأخرى.