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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إرتفاع قتلى مرتزقة تركيا في ليبيا إلى 199 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قتل 9 مسلحين سوريين موالين لتركيا خلال معارك مع الجيش الليبي على محاور عدة في الأراضي الليبية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد وقوع مزيد من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا.
وبلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 199 مقاتلا، والقتلى من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه".
وفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.
واشار المرصد إلى أن تركيا تواصل نقل "المرتزقة" إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في معاركها مع الجيش الليبي، حيث رصد وصول دفعة جديدة تضم العشرات من مقاتلي الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا.
وبذلك، ترتفع أعداد "المرتزقة" الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5300 "مرتزق"، في حين أن عدد الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2100.
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