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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحث كردي لـ"اليمن العربي": كورونا في تركيا يهدد عرش أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
سيد مصطفي
"حالة الإنكار مستمرة" بتلك الكلمات أوضح ابراهيم كابان، الباحث الكردي ورئيس موقع الجيواستراتيجي، عن تفشي فيروس كورونا في تركيا، مبينا أن ذلك اصبح واضحاً من خلال التقارير التي تتحدث عن اصابة عشرات الالاف، وكذلك حالات متعددة بين إصابات خطيرة ووفيات بشكل يومي، والنظام التركي لا يزال يتستر على هذه المسألة لأن الاقتصاد التركي يعاني كارثة قبل وصول كورونا والان الوضع اصبح اكثر كارثية.
وأكد كابان ل"الخليج 365"، إن النظام التركي متجه نحو مزيداً من الاشكاليات مع الشارع الكردي والتركي في تركيا، وكذلك سيكون كورونا احدى المسببات الرئيسية في تدمير تركيا من حيث الاقتصاد وكذلك المنظومة الامنية والعسكرية التي يقودها اردواغان والاخوان المسلمين.
وأضاف الباحث الكردي ورئيس موقع الجيواستراتيجي، إن هذا النظام الذي يتشكل من المتأسلمين في تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية وشريكه الحركة القومية العنصرية التي تسببت في تدمير تركيا ودفع النظام إلى عمليات عسكرية خارج تركيا، في سوريا وليبيا وغيرها.
وبين كابان، أنه من المحتمل ان يختنق الشارع التركي خلال الايام القليلة القادمة وتتسبب في ضغوطات كبيرة على النظام، وقد يسقط النظام التركي امام هذه التطورات في القريب العاجل.
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