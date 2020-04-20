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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة السعودي: عدد الإصابات بـكورونا في المملكة تجاوز الـ 10 آلاف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
وقال الدكتور توفيق الربيعة اليوم إن وباء فيروس كورونا خطير، وانتشاره في العالم كبير وتخطى حاجز الـمليونين والنصف، وفقا للبيان.
وأكد على أهمية التعاون لحماية الجميع من هذا الوباء وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية بأنواعها للوصول إلى بر الأمان.
وقال إن شهر رمضان تكثر فيه الأنشطة الاجتماعية، ونأمل أن يكون هذا الشهر في هذا العام مختلف، جراء الالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي.
وأضاف: لاحظ الجيمع خلال الأيام الثلاثة الماضية زيادة في إعداد المصابين بفيروس كورونا وذلك بسبب المسح النشط الذي يستهدف المناطق التي فيها زيادة في عدد الحالات حتى يتم تقصي الحالات واكتشافها للسيطرة عليها .
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