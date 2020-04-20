الحكومة الإيرانية: ايران زادت إنتاجها من الأقنعة الطبية عشرة أضعاف

كشف المتحدث باسم الحكومة ال​إيران​ية ​علي ربيعي​، أن "بلاده زادت إنتاجها من الأقنعة الطبية عشرة أضعاف، منذ بدء وانتشار الفيروس التاجي ​كورونا​، فمع بدء انتشار الفيروس في 19 شباط الماضي، بلغ الإنتاج اليومي من الكمامات الطبية حوالي 400 ألف قناع، واليوم حجم الإنتاج اليومي للأقنعة الطبية تجاوز 4 ملايين، وهذا الرقم لا يتضمن الأقنعة التي تصنع يدويا في البيوت أو الأرياف".

هذا وأعلنت السلطات في إيران، في وقت سابق، "افتتاح أكبر مصنع لإنتاج الكمامات على مستوى جنوب غرب آسيا، في مدينة إشتهارد الصناعية التابعة لمحافظة البرز غرب ​طهران​، بقدرة إنتاجية تبلغ ثلاثة ملايين كمامة يوميا، 100 ألف كمامة في المرحلة الأولى".