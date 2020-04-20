الصحة العالمية: لمزيد من التعاون لمجموعة العشرين في ظل أزمة كورونا

دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، دول مجموعة العشرين إلى إزالة الحواجز التجارية والتعاون من أجل زيادة إنتاج وتوزيع السلع الأساسية، في ظل تفشي فيروس كورونا.
كما دعا مدير المنظمة مجموعة العشرين، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، "لمحاربة تفشي الفيروس بحزم بالاعتماد على ما تتوفر لديها من معطيات علمية ومعلومات عن هذا الوباء، و مواصلة دعم الإجراءات الدولية لمكافحته"، مؤكداً على ضرورة "التعاون بهدف الزيادة في إنتاج المواد الضرورية وضمان توزيعها العادل وإزالة الحواجز في المجال التجاري".
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