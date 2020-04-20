الصحة العالمية: لمزيد من التعاون لمجموعة العشرين في ظل أزمة كورونا

دعا مدير ​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غيبريسوس، دول ​مجموعة العشرين​ إلى إزالة الحواجز التجارية والتعاون من أجل زيادة إنتاج وتوزيع السلع الأساسية، في ظل تفشي ​فيروس كورونا​.

كما دعا مدير المنظمة مجموعة العشرين، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، "لمحاربة تفشي الفيروس بحزم بالاعتماد على ما تتوفر لديها من معطيات علمية ومعلومات عن هذا الوباء، و مواصلة دعم الإجراءات الدولية لمكافحته"، مؤكداً على ضرورة "التعاون بهدف الزيادة في إنتاج المواد الضرورية وضمان توزيعها العادل وإزالة الحواجز في المجال التجاري".