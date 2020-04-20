لودريان: كورونا المستجد يفاقم الانقسامات العالمية والخصومة الصينية الأميركية

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ان "وباء كورونا المستجد يفاقم الانقسامات العالمية والخصومة الصينية الأميركية، ويضعف في نهاية المطاف التعددية الدولية"، مشيراً الى ان "انغلاق الولايات المتحدة التي يبدو أنها مترددة في أداء دور القائد على المستوى الدولي، يعقد كل خطوة مشتركة بشأن التحديات العالمية الكبيرة، ويشجع تطلعات الصين إلى الهيمنة، ونتيجة ذلك سيكون شعور الصين بأنها قادرة على القول يوما ما "أنا القوة والقيادة".
هذا ويتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين، حيث ظهر فيروس كورونا، بأنها "أخفت" خطورة الفيروس والعدد الحقيقي لضحاياه، كما علق المساهمة المالية الأميركية في منظمة الصحة العالمية التي يتهمها بأنها منحازة إلى الصين.
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