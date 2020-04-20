أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، أن فريقا طبيا تابعا ل​وزارة الصحة العامة​، جال في منطقة صيدا وقام باجراء الفحوصات اللازمة لفيروس pcr المستجد بالتعاون مع ​مستشفى رزق​ الجامعي وجامعة LAU واخذ عينات عشوائية في منطقة الشرحبيل في ​بقسطا​، ​مستشفى صيدا الحكومي​ وبلدتي ​المية ومية​ و​عين الدلب​، وذلك بحضور لجنة متابعة وباء الكورونا في المنطقة و ممثلين عن ​الصليب الأحمر اللبناني​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق طبي لوزارة الصحة جال منطقة صيدا وأجرى فحوصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.