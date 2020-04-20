العثور على قذيفَتَيْن غير منفجرتَيْن في الخيام

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​ عن أن أحد المواطنين عثر على قذيفتَيْن غير منفجرتَيْن من مخلفات ​الجيش الإسرائيلي​، أثناء قيامه بإستصلاح أرضه في بلدة ​الخيام​ – ​مرجعيون​، وتمّ إبلاغ ​مخابرات الجيش​ و​فوج الهندسة​ لأخذ الإجراءات اللازمة. إضغط للمزيد

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