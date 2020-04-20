إشكال بين السوريين فور إتمام مصالحة بغزة البقاعية على بيت شعر

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة أنه بعد اتمام المصالحة بين أبناء مخيم عبدو كلينتون للاجئين السوريين وأهالي غزة في ​البقاع الغربي​ وبعد انتهاء كلمة رئيس بلدية غزة البقاعية، تدخل احد مشايخ العرب وانتقد المصالحة فوقع الإشكال بين السوريين ببعضهم، حيث أن الخلاف بدأ على خلفية بيت شعر لم يعجب بعض العرب مما أدى إلى حصول الإشكال.

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