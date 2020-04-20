مستشفى بيروت الحكومي: لا إصابات جديدة بالكورونا اليوم

أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي​ في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول ​فيروس كورونا​ Covid-19 ان "لا ​اصابات​ جديدة اليوم، حيث أجرى المستشفى 95 فحصا مخبريا، وأتت النتائج كافة سلبية ولا تسجيل لإصابات جديدة، ووصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 25 إصابة".

ولفت المستشفى الى انه "تم استقبال 14 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس نقلت من ​مستشفيات​ أخرى، وتماثلت حالة واحدة للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من عوارض المرض كافة، وبلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 103 حالة شفاء"، مشيرة الى ان "جميع المصابين بالفيروس يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر ما عدا إصابة واحدة وضعها حرج".