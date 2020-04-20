أعلن مفوض الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" صالح حديفة، في حديث تلفزيوني، ان "الحزب التقدمي الإشتراكي يحدّث ورقته الإقتصادية التي قدمها للحكومات السابقة وسيقدمها مجدداّ"، موضحاً ان "الحزب نظم الخلاف مع حزب الله لكن ليس هناك من تحالف والجميع يتحمل مسؤوليته في الحكومة إنطلاقاً من موقفه تجاه القرارات، والأفرقاء المشاركين في هذه الحكومة شاركوا في الحكومات السابقة".
ولفت حديفة، الى ان "ما حصل في موضوع التشكيلات القضائية بدعة مخالفة للقانون وتحايل لعدم تمرير الملف فلا يمكن إمضاء التشكيلات المدنية وتجميدها في القضاء العسكري، والحزب اعترض سابقاً على خطة الكهرباء في الحكومة لكنهم لم يصغوا"، مشيراً الى ان "القطاع المصرفي لا يتحمل المسؤولية الكبرى في الأزمة المالية بل السلطة السياسية"، داعياً الحكومة الى "وضع خطة قابلة للتطبيق وإذا كان حاكم مصرف لبنان المسؤول عن الأزمة المالية فلماذا مدد له رئيس الجمهورية ميشال عون؟
كانت هذه تفاصيل خبر حديفة: إذا كان حاكم مصرف لبنان المسؤول عن الأزمة المالية فلماذا مدد له عون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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