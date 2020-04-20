أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، دعم القوى الكردستانية لرئيس الحكومة العراقية المكلف، مصطفى الكاظمي، في تشكيل كابينته الوزارية، مشيراً إلى أن "ترشيح الكاظمي تم من قبل القوى الشيعية التي حضرت جميعا خلال تكليفه من قبل رئيس الجمهورية، ونحن نعبر عن دعمنا له في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة باسم جميع القوى الكردستانية، ونجدد على ضرورة الاستجابة لمطالب إقليم كردستان".
ولفت في مؤتمر صحفي، إلى "اننا نبحث عن آلية عمل مشترك يضمن عدم زيادة خطورة داعش، بالتعاون مع بغداد والتحالف الدولي، وسنبدأ حوارا رسميا مع الكاظمي قريبا بمشاركة جميع القوى الكردستانية"، موضحاً أن "تنظيم داعش لا يزال يشكل خطرا جديا في كل مناطق العراق وكردستان، حيث رفع التنظيم مستوى عملياته وأنشطته مؤخرا".
واعتبر أن "الحكومة الاتحادية لا تأخذ خطر داعش على محمل الجد، ومستوى تنسيقها مع إقليم كردستان بهذا الشأن ليس بالمستوى المطلوب".
كانت هذه تفاصيل خبر بارزاني: ندعم الكاظمي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.