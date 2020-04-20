بارزاني: ندعم الكاظمي في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أعلن رئيس إقليم ​كردستان​ ​العراق​ ​نيجيرفان بارزاني​، دعم ​القوى الكردستانية​ لرئيس ​الحكومة العراقية​ المكلف، مصطفى الكاظمي، في تشكيل كابينته الوزارية، مشيراً إلى أن "ترشيح ‫الكاظمي تم من قبل القوى الشيعية التي حضرت جميعا خلال تكليفه من قبل ​رئيس الجمهورية​، ونحن نعبر عن دعمنا له في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة باسم جميع القوى الكردستانية، ونجدد على ضرورة الاستجابة لمطالب ​إقليم كردستان​".

ولفت في مؤتمر صحفي، إلى "اننا نبحث عن آلية عمل مشترك يضمن عدم زيادة خطورة داعش، بالتعاون مع ‫بغداد و​التحالف الدولي​، وسنبدأ حوارا رسميا مع الكاظمي قريبا بمشاركة جميع القوى الكردستانية"، موضحاً أن "​تنظيم داعش​ لا يزال يشكل خطرا جديا في كل مناطق ‫العراق وكردستان، حيث رفع التنظيم مستوى عملياته وأنشطته مؤخرا".

واعتبر أن "​الحكومة الاتحادية​ لا تأخذ خطر داعش على محمل الجد، ومستوى تنسيقها مع إقليم ‫كردستان بهذا الشأن ليس بالمستوى المطلوب".