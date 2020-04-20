أطباء بلا حدود تسلم أدوات طبية للدفاع المدني الفلسطيني بعين الحلوة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان منظمة "أطباء بلا حدود"، سلَّمت ​الدفاع المدني الفلسطيني​ في ​مخيم عين الحلوة​ موادا وأدوات طبية، بهدف التعاون ودعم الفوج لوجستيا، حيث يقوم بتقديم الغيارات اللازمة للناس من حروق وجروح من الدرجة الأولى والثانية مجاناً في مركزه في المخيم، والذي يحتاج إلى مواد تساهم في التخفيف من الأعباء.

تجدر الإشارة إلى أن عمل الدفاع المدني الفلسطيني، لا يقتصر فقط على إطفاء ​الحرائق​ بل يتعداه مهمات عديدة بحسب ما تتطلب المرحلة والظروف وحاجة الناس، وتوجه الفوج إلى منظمة أطباء بلا حدود بالشكر الجزيل والتقدير على هذه اللفتة والمساهمة، التي من شأنها أن تُخفِّف معاناة أهلنا في المخيم.