زخور: نطالب بحق الرد على الريبورتاجات والاراء القانونية المجتزأة

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل ​قانون الايجار​ات اديب زخور، مع ​لجان المستأجرين​، "ان يتم الاستماع الى المالكين والمستأجرين لا ان يتم اجتزاء الريبورتاج التي تجريها شاشات التلفزة، كما رأينا امس على شاشة الجديد والريبورتاج المجرى في منطقة ​البوشرية​، بحيث لم يتم الاستماع الى وجهة نظر المستأجرين في ​البناء​ بحضورنا وبحضور القيمين والمسؤولين على هذا الموضوع، بخاصة ان الخطر الاكبر يقع ايضاً على عشرات الاف العائلات المستأجرة ليس فقط من جراء الجوع و​البطالة​ فقط، ولكن ايضا من خطر اجتزاء الحقيقة واخطر الاكبر الذي قد يلحق المستأجرين من التشرد من منزلهم اذا لم يستطيعوا تسديد بدلات الايجار التي ارتفعت بشكل جنوني نتيجة قانون الايجار الحالي".

وأشار بيان للتجمع إلى أن ذلك "أدى الى تحوير الحقيقة، وتعميم قضايا نادرة وغير مكتملة التحقيق والريبورتاج والى نقل صورة مجتزأة عن الواقع، ونطالب ​تلفزيون الجديد​ وكافة ​وسائل الاعلام​ المرئي والمسموع والمقروء، حق الرد في كافة التحقيقات والبرامج والريبورتاج الذي يتم تحضيره للاستماع الى الاشخاص المعنيين مباشرة لا الاستماع الى طرف واحد، والى الممثلين القانونيين ليتم اعطاء الرأي القانوني الصائب لا ان يتم الاجتزاء او اختيار اشخاص عشوائيا وعديمي الخبرة للرد والتطرق الى مواد قانونية وشرح الوضع الحالي ل​قانون الايجارات​ بطريقة مجتزأة او خاطئة مما يعرض مئات آلاف من المواطنين للضرر المباشر والذين لهم حق الرد المباشر والمتوازن".