الاتحاد العمالي محذرا: لن تبقى ثروات ولا مصارف ولا أملاك في منأى عن غضب الناس

حذر ​الاتحاد العمالي العام​، من أنه "لن تبقى ثروات ولا مصارف ولا أملاك منقولة وغير منقولة في منأى عن غضب الناس واجتياحها للأخضر واليابس، و​السلطة​ السياسية ترفع يدها عن المسؤولية، ​المصرف المركزي​ يلقي المسؤولية على السلطة المالية بأركانها كافة وكذلك ​جمعية المصارف​، و​الدولار​ يتضاعف سعره على ​الليرة​ خلال أقل من ثلاثة أشهر، ويتخبط سوق الصرف بين أربعة أسعار أصدقها السوق السوداء التي يتحكم فيها كما يشاع تمويها الصرافون غير الشرعيين" .

وشدد الاتحاد على "دور ​الحكومة​ والسلطة المالية بأركانها كافة في وصول الأمور الى هذا القعر، سواء بإدارتها السيئة والمزمنة وهدرها وفسادها وشراكتها وتواطئها في كل ما يجري".