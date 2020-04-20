اجراءات أمنية وبلدية في سير الضنية بعد ظهور خمس اصابات

تشهد شوارع وأحياء بلدة سير الضنية دوريات راجلة لقوى الأمن الداخلي تعمل على إغلاق المحال التجارية والمصالح غير المستثناة من قرار التعبئة العامة الذي أقرته الحكومة، ودعوة المواطنين إلى الإلتزام بالحجر الصحي في منازلهم، في إطار خطة لتشديد الإجراءات بعد ظهور خمس إصابات بفيروس "كورونا" في البلدة من عائلة واحدة.
وفي الإطار ذاته، قامت ورش بلدية سير بإشراف من رئيس البلدية أحمد علم بعملية تعقيم في شوارع وأحياء البلدة كافة، والمحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، وسط دعوات من البلدية للأهالي بضرورة إلتزام الحجر المنزلي لمدة 14 يوما بحسب توصيات وزارة الصحة، وذلك منعا لانتشار الفيروس في المنطقة، مذكرة الأهالي بأنه في حال ظهور أي عارض على أحدهم التواصل مباشرة عبر الخط الساخن لوزارة الصحة أو إتحاد بلديات الضنية.
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