اجراءات أمنية وبلدية في سير الضنية بعد ظهور خمس اصابات

تشهد شوارع وأحياء بلدة سير ​الضنية​ دوريات راجلة ل​قوى الأمن الداخلي​ تعمل على إغلاق المحال التجارية والمصالح غير المستثناة من قرار التعبئة العامة الذي أقرته ​الحكومة​، ودعوة المواطنين إلى الإلتزام بالحجر الصحي في منازلهم، في إطار خطة لتشديد الإجراءات بعد ظهور خمس إصابات بفيروس "كورونا" في البلدة من عائلة واحدة.



وفي الإطار ذاته، قامت ورش ​بلدية سير​ بإشراف من رئيس ​البلدية​ أحمد علم بعملية تعقيم في شوارع وأحياء البلدة كافة، والمحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، وسط دعوات من البلدية للأهالي بضرورة إلتزام ​الحجر المنزلي​ لمدة 14 يوما بحسب توصيات ​وزارة الصحة​، وذلك منعا لانتشار الفيروس في المنطقة، مذكرة الأهالي بأنه في حال ظهور أي عارض على أحدهم التواصل مباشرة عبر الخط الساخن لوزارة الصحة أو ​إتحاد بلديات الضنية​.