السر المدفون.. دراما بوليسية رمضانية والمغني زكرياء الغافولي حاضر

يلتقي عشاق الدرامة البوليسية، في رمضان المقبل، مع مسلسل السر المدفون، الذي تشارك فيه أسماء بارزة، سواء شابة أو مخضرمة، ويحضر فيه الفنان زكرياء الغافولي عبر غناء أغنية الجنيريك.

ويؤدي بطولة “السر المدفون” كل من نادية كوندة، وسناء علوي، وأسامة بسطاوي، وعبد الإله عاجل، وعادل أبا تراب، وسلوى زرهان، ونعيمة إلياس، وصالح بنصالح، وحميد نيدر، والطفل ريان موتيق.

وأنجز العمل في حي مارشان العريق في مدينة طنجة، وهو من إخراج ياسين فنان، وكتابة جيهان بحار، ونادية كمالي مروازي، وإنتاج شركة “Connexion Media”.

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وتدور أحداث مسلسل “السر المدفون” حول واقعة مقتل عمر ابن الحاج الوافي، التي ستظل غامضة، ومسجلة ضد مجهول أكثر من عشر سنوات.

ومع عودة عثمان، الصديق المفضل لعمر إلى أرض الوطن، سيقوم الحاج الوافي، أب عمر، بتوجيه أصابع الاتهام إليه، وسيحاول بشتى الطرق تدميره، وإبعاده عن حياته، ليفتح ملف القضية من جديد، ويحاول مفتش الشرطة إسماعيل رفقة مساعدته لبنى كشف الستار عن القاتل الحقيقي في قالب درامي تحضر فيه الرومانسية.

ويبث “مسلسل السر المدفون” على القناة الثانية، يوميا، خلال شهر رمضان في الساعة 20h30.