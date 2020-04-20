العرائش.. 23 إصابة جديدة في صفوف مخالطي عاملة تصبير السمك المتوفاة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة

ارتفع إلى حدود، اليوم الاثنين، في العرائش، عدد الاصابات المؤكدة في صفوف مخالطي عاملة تصبير السمك، التي توفيت بفيروس كورونا المستجد، إلى 34 شخصا، بعد تسجيل 23 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب مصدر طبي لـ”اليوم 24″، فإنه أجري، إلى حدود اللحظة، 242 تحليلا مخبريا للكشف عن الفيروس التاجي في صفوف المخالطين لعاملة تصبير السمك المتوفاة، خلال يومي السبت، والأحد الماضيين، تبين منها إصابة 34 شخصا بـ”كوفيد19″، يخضعون للعلاج في مستشفى للامريم في العرائش.

وأضاف المصدر ذاته، أن الحالات المؤكد إصابتها تتوزع على أفراد عائلة الضحية، وجيرانها في حي “الباركي”، وزملائها، العاملين في مصنع تصبير السمك.وكانت الضحية، في عقدها الثاني، تشتغل عاملة في “ورشة التعليب” في مصنع تصبير السمك في العرائش، توفيت بتاريخ 14 من شهر أبريل الجاري، بشكل مفاجئ، إذ تأكدت إصابتها بـ”كوفيد19″، بعد عرض جثتها على التشريح الطبي، وأخذ عينات من أنفها، قصد إخضاعها للتحليل المخبري.