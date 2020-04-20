أقل حصيلة منذ أكثر من شهر.. إسبانيا تسجل 399 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية قبل قليل، أنها أحصت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 399 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي عدد الوفيات بهذا البلد إلى 20ألف و852 حالة منذ بداية الأزمة.

وتعتبر هذه الحصيلة، هي الأقل منذ 5 أسابيع حتى الآن، ما يؤكد بداية انحسار الوباء في إسبانيا، التي تعتبر ثالث بلدان العالم تأثرا به، بعد كل من الولايات المتحدة وإيطاليا من حيث عدد الضحايا.

أما أعداد المصابين فسجلت السلطات 1536 حالة جديدة ما رفع إجمالي عدد الحالات منذ بداية الأزمة إلى 200 ألف و210.

وبلغ عدد المتعافين 80 ألف شخص، فيما لازال 98 ألف شخص يتلقون العلاجات بمختلف مستشفيات البلاد 7 آلاف منهم حالاتهم حرجة.