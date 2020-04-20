منظمات حقوقية تطالب إسرائيل بنشر خطّتها لمنع انتشار كورونا في غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعثت ثلاث منظّمات حقوقيّة، وهي "غيشاه - مسلك"، عدالة، ومركز الميزان (غزة)، برسالةٍ عاجلةٍ إلى وزير الأمن، منسّق عمليّات الحكومة في الأراضي الفلسطينية والمستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيلية، طالبوا فيها بنشر خطّة إسرائيل لمواجهة تفشّي فيروس كورونا في قطاع غزة فورًا.

وطالبت المنظّمات إسرائيل بإلغاء كافّة التقييدات التي تفرضها على حركة الطواقم الطبيّة والمعدّات الطبيّة وقطع غيار الأجهزة من وإلى غزّة، وأن تمكّن عبور المواطنين ممن يحتاجون علاجًا طبيًّا من جرّاء إصابتهم بكورونا، وأن تزوّد جهاز الصحّة في غزّة بوسائل الوقاية، الأدوية، والمعدّات الطبيّة اللازمة لمواجهة الوباء.

وذكرت المنظمات الحقوقية في بيان أصدرته، اليوم الإثنين، "تكشف الأزمة العالميّة إثر تفشّي كورونا ضعف أجهزة الصحّة، حتّى تلك التي تعمل بانتظام في الأيام العاديّة. وأوضاع جهاز الصحّة في قطاع غزّة كانت متدنّية أصلًا .تفرض إسرائيل قيودًا على الحركة والتنقل منذ سنوات، وتمس بجهاز الصحّة، بالاقتصاد، وبالبنى التحتيّة لقطاع غزّة. المعدّات الطبيّة وقطع غيار الأجهزة الطبيّة تُصنّف ضمن المواد التي تعرّفها إسرائيل ‘مزدوجة الاستخدام’ وتمنع دخولها إلى القطاع. تقييدات على دخول الأشخاص تمنع حركة الاختصاصيين والطواقم الطبيّة من وإلى غزّة للاستكمالات والتدريبات".

وجاء في الرسالة، والتي وقّعتاها باسم المنظّمات المحاميّة أُسنات كوهن- ليبشيتس والمحاميّة منى حدّاد من "غيشاه - مسلك"، أن "سيطرة إسرائيل الواضحة على قطاع غزّة تفرض عليها التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيليّ، وتحمّلها مسؤوليّة الحفاظ على صحّة وسلامة 2 مليون فلسطينيّ في قطاع غزّة". وذكّرت الرسالة بـ"تجاهل إسرائيل لتوصيات لجنة الأمم المتّحدة للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، والتي نُشرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019. وقد طالبت هذه التوصيات إسرائيل بـ’تمكين وصول السكّان الفلسطينيين في المناطق المحتلّة، ولا سيما قطاع غزّة، إلى المنشآت الطبيّة، البضائع، الخدمات، ومن ضمنها الخدمات الطبيّة الطارئة دون قيود، وتمكين حركة أصحاب المهن الطبيّة من وإلى قطاع غزّة.’ وتتضاعف أهميّة هذه التوصيات في مثل هذه الفترة."

كذلك، وقّعت المنظّمات الثلاث على عريضةٍ مشتركةٍ لـ19 منظّمة صحّة وحقوق إنسان إسرائيليّة، فلسطينيّة ودوليّة، التي بادرت إليها جمعية أطباء لحقوق الإنسان - إسرائيل، ونُشرت بالتزامن. وطالبت المنظّمات إسرائيل بـ"رفع الإغلاق عن غزّة، والالتزام بواجباتها الأخلاقيّة والقانونيّة تجاه من يعيشون تحت سيطرتها، واتخاذ خطوات من أجل توفير كل ما يلزم جهاز الصحّة الفلسطينيّ في الضفّة وقطاع غزّة، ولإنقاذ حياة الناس".