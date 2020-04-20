شكرا لقرائتكم خبر عن 47 ألف حالة.. بوتين: حاصرنا كورونا و الذروة لم تأت بعد والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إن روسيا تمكنت من الحد من أزمة فيروس كورونا لكن ذروة انتشار المرض لم تأت بعد.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في روسيا 47 ألف حالة اليوم الاثنين بينما بلغ عدد الوفيات الكلي 405.