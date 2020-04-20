شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: رجال الدين يدعمون الإغلاق لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعرب وفد من رجال الدين في باكستان اليوم الإثنين عن دعمهم القوي لاستراتيجية الإغلاق التي تطبقها حكومة بلادهم، سعيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان صادر عن اجتماع رئيس الوزراء عمران خان مع وفد رجال الدين، نقل موقع "جيو نيوز" مقتطفات منه اليوم ، وصف رجال الدين موقف رئيس الوزراء عمران خان من حالة الإغلاق، بأنها واقعية وتقوم على أساس ما يجري على الأرض.

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وقال فردوس عشق عوان، مساعد رئيس الوزراء الخاص لشؤون المعلومات، إنه تقرر الاحتفال بـ"يوم التوبة" يوم الجمعة القادم للتضرع بالدعاء إلى الله في هذه الظروف العصيبة.

ومن جانبه، قال الدكتور نور الحق قادرى، وزير الشؤون الدينية إن رجال الدين طلبوا من رئيس الوزراء تقديم المساعدات للمساجد، وما يتعلق بتنظيم الندوات، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وعد بمناقشة ذلك مع فريقه المالي.

وكانت السلطات الباكستانية قد بدأت باتخاذ إجراءات الأسبوع الماضي ، بعد إعلان رجال الدين البارزين عن عدم تطبيق حالة الإغلاق على المساجد، وأنهم سوف يؤدون صلاة التراويح خلال شهر رمضان.