خبير اقتصادي: العالم سيشهد حرباً عسكرية في أكتوبر المقبل ستغير النظام العالمي

توقع خبير اقتصادي أن يشهد العالم حرباً عسكرية بين أقوى اقتصاديين في العالم، الولايات المتحدة والصين، خلال العام الجاري.

وقال طلال أبو غزالة، في مقابلة مع برنامج "العام إلى أين؟" المذاع على قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن العام سيشهد حرباً في أكتوبر المقبل بين الولايات المتحدة والصين، مشيراً إلى وجود صراع حقيقي للسيطرة على النظام العالمي ومبادئه الكبرى.

وأكد الخبير الاقتصادي أن على قادة الدول الكبرى أن يجتمعوا لتجنب الوصول إلى حرب كبرى، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ستفتعل هذه الحرب لتخرج من الأزمة الاقتصادية، إذ أنها تواجه عجزاً كاملاً في ميزانيتها.

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وأوضح أن الحرب بين الولايات المتحدة والصين ستفرض على البلدين الجلوس والتفاوض، مشيراً إلى أن الاتفاقات التي ستصل إليها القوتان ستضع نظاما عالميا جديدا .

وأضاف أبوغزالة: "بدءاً من عام 2021 ، سننتقل إلى بناء عالم جديد بقيادة مشتركة بين الصين والولايات المتحدة، أي سينتهي عهد الهيمنة الأمريكية، ويبدأ نظام عالمي يقوده قطبان".

وعن أزمة كورونا، قال أبو غزالة إن أحد أسباب سيطرة الفيروس على العالم هو "عدم وجود نظام يقود العالم، وعدم وجود موقف موحد بين دول العالم يضع خطة موحدة لمواجهة كوفيد-19"، مضيفاً: "أعتقد أننا سنشاهد نهاية العولمة بعد أزمة كورونا".

وأكد الخبير الاقتصادي أن "العولمة وصلت إلى نقطة النهاية بعدما كانت تترنح".