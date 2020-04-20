بوتين يجتمع مع علماء الفيروسات بخصوص الوضع الوبائي في البلاد

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماع عمل عبر الفيديو مع مجموعة من علماء الفيروسات الروس لبحث الوضع الوبائي في البلاد.
.يأتي الاجتماع في وقت تجاوز حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد 47 ألف حالة، بينها 404 وفاة.
وفرضت الحكومة منذ أواخر آذار الماضي إجراءات للعزل الذاتي تشمل قيودا على حركة المواطنين وتأمين التباعد الاجتماعي، وذلك بهدف احتواء تفشي الوباء.
هذا وكان بوتين اكد في وقت سابق إن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت روسيا قادرة على الحد من انتشار الفيروس، مشيرا إلى أنه لا يستبعد خيار اللجوء إلى الجيش إن لزم الأمر.
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